В Москве задержали ревнивца, убившего двух девушек и женщину 15 лет назад

25.03.2020, 17:26, Новости дня

В столице задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном более 15 лет назад. Мужчина 1985 года рождения уже сознался в содеянном, назвав мотивом расправы ревность, заявил старший помощник московского управления СКР Юлия Иванова.

В январе 2005 года под горячую руку тогда еще 19-летнего москвича попали владелица квартиры на Клязьминской улице, ее 17-летняя дочь и ее подруга — злоумышленник буквально изрезал их кухонным ножом. Судя по всему, одна из погибших, защищаясь, поцарапала убийцу — специалистам удалось выделить генотип неизвестного мужчины из оставленного на линолеуме кровавого следа.

Первоначально оперативники задержали приятеля погибших девушек, но он был признан невиновным и отпущен. В конце концов генетические экспертизы позволили выйти на след подозреваемого и задержать его. Мужчина признался в убийстве, заявив, что был обуян ревностью.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.