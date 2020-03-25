 

В четырех городах Приморья созданы “антикоронавирусные” обсерваторы

25.03.2020, 17:26, Новости дня

Губернатор Приморского края призвал жителей региона, в особенности пожилых, не посещать места массового скопления людей и оставаться дома. По словам Олега Кожемяко одна из основных мер по предотвращению распространения коронавируса на территории региона – это ответственность самих граждан. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Глава края отметил, что все принятые меры будут иметь эффект, только если люди также ответственно подойдут к вопросу собственной безопасности. Он напомнил, что жители Приморья должны строго следовать правилам карантина. На данный момент в регионе под наблюдением врачей находятся 1,2 тысячи человек.

"Госдума РФ сейчас разрабатывает закон по ужесточению ответственности за невыполнение санитарных требований. Это вопрос общей безопасности населения, когда каждый должен подумать и о других", – говорит губернатор.

Кожемяко отметил, что особое внимание необходимо в этот период необходимо уделить пожилым гражданам, так как они находятся в группе риска. "Людям с ослабленным здоровьем лучше ограничить внешние контакты и оставаться дома. Им будут помогать волонтеры, которые будут доставлять предметы первой необходимости и продукты питания", – заявил он.

Кроме того, для тех, кто не имеет возможности находиться в домашней самоизоляции, в четырех муниципалитетах региона –  Уссурийске, Владивостоке, Находке и Уссурийске – построены специальные изолированные обсерваторы, в которых есть все необходимое для проживания.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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