 

ООН выделит 2 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса

25.03.2020, 17:17, Разное

В рамках борьбы с пандемией коронавируса ООН определил план, сумма которого составит 2 миллиарда долларов. Эту информацию озвучил Антониу Гутерриш, генеральный секретарь орагнизации.
На сегодняшний день из-за заражения опасным COVID-19 во многих странах введен карантин, а в некоторых очень строгий. 26 марта Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд, также 27 марта будет закрыта и Украина. В РФ на ближайшую неделю введен выходной. Везде просят людей изолироваться и не выходить на улицы без сильной надобности.

На данный момент в мире коронавирусом заразились более 420 000 человек более 18 900 человек умерли, 108,5 выздоровели.



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