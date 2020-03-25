Лукашенко отказался принимать меры для защиты от коронавируса

25.03.2020, 17:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от коронавируса, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Президент как здоровался за руку, так и приветствуется, вы можете и сами это наблюдать – только включите телевизор. Рабочий график тоже строится по тем же принципам, что и раньше. Например, в пятницу чаще всего в рабочем расписании президента выездное мероприятие. На прошлой неделе работали на предприятии «Адани», на этом тоже планируется выездное мероприятие», – передает ее слова «Радио Свобода».

В то же время график зарубежных поездок изменился – поездка Лукашенко в Латвию отменена.

«Международные меры, к сожалению, от нас не зависят. Как пример, Латвия – в этой стране введен чрезвычайный состояние», – сказала она.

По ее словам, в окружении Лукашенко преобладают меры личной гигиены, сам же президент Белоруссии не пользуется даже медицинской маской.

«Маски и респираторах президент не мер. Спортом как занимался, так и занимается. Так, все гости Дворца Независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, конечно, тоже это делаем – намного чаще, чем раньше. Моет руки и президент», – сказала она, отметив, что проводить другие специальные медицинские меры предосторожности Лукашенко «категорически запретил».

Ранее Лукашенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля. При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного государства.

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