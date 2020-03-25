Президент Чехии подтвердил визит в Москву на Парад Победы

25.03.2020, 17:16, Новости дня

Президент Чехии Милош Земан приедет на Парад Победы в Москве 9 мая, если он не будет отменен из-за коронавируса, сообщил руководитель канцелярии главы республики Вратислав Мынарж.

«Господин президент (Земан, – прим. ВЗГЛЯД) примет участие на военном параде Победы 9 мая в Москве, если он не будет отменен организаторами», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято.