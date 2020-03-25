Самолет Л-39 разбился на Кубани, пилот погиб

25.03.2020, 17:16, Новости дня

В Краснодарском крае разбился учебный самолет, погиб один человек, сообщил источник в экстренных службах.

«В районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет Л-39, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. В результате погиб пилот», – сказал собеседник ТАСС.

Другой источник сообщил, что за штурвалом самолета был курсант.

21 марта в Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206, погиб один человек.