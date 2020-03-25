Самолет Л-39 разбился на Кубани, пилот погиб
25.03.2020, 17:16, Новости дня
В Краснодарском крае разбился учебный самолет, погиб один человек, сообщил источник в экстренных службах.
«В районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет Л-39, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. В результате погиб пилот», – сказал собеседник ТАСС.
Другой источник сообщил, что за штурвалом самолета был курсант.
21 марта в Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206, погиб один человек.
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