Стала известна стоимость российской версии обновленного Mitsubishi ASX

25.03.2020, 17:09, Разное

Через несколько недель на российском рынке дебютирует обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, который появится сразу в пяти комплектациях. На данный момент представители японского автоконцерна решили ознакомить российских автолюбителей со стоимостью каждой из версий.

Цена рестайлингового SUV составит от 1,38 до 1,82 миллиона рублей. Комплектации Inform, Invite, Intense оснастят 1,6-литровым 117-сильным мотором, функционирующим в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Оставшиеся вариации – Intense и Instyle, получат 2,0-литровый двигатель, генерирующий около 150 лошадиных сил и работающий в паре с вариатором CVT. В результате рестайлинга транспортное средство сохранило свои размеры, а вот экстерьер был значительно переделан, что позволяет ему отвечать требованиям Dynamic Shield.

Капот, передние крылья, бампера, радиаторная решетка и оптика были также изменены. Внутренний вид машины претерпел следующие изменения: появится новый экран мультимедиа и иные материалы для обивки кресел. Российскую версию Mitsubishi ASX будут производить на заводе компании в Японии.