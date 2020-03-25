Грету Тунберг позвали лечиться от коронавируса в России

25.03.2020, 17:08, Новости дня

Российская политическая партия «Зеленая Альтернатива» пригласила экоактивистку Грету Тунберг в Россию для лечения от коронавируса.

«Дорогая Грета, соратница, друг, от лица политической партии «Зеленая Альтернатива» приглашаю тебя приехать к нам в Россию, чтобы проверить свои подозрения и быть уверенной в том, что здесь тебе окажут всю необходимую помощь и точно вылечат. Пусть правительству Швеции будет стыдно за то, что простая школьница должна в неведении сидеть дома и ждать своей участи», – говорится в письме, направленном активистке от имени председателя партии Руслана Хвостова. Письмо есть в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД.

Хвостов отметил, что таких людей, как Тунберг в Швеции должно быть очень много. Политик заверил, что девушка сможет сдать тест на коронавирус COVID-19 и без каких-либо «крайних осложнений здоровья» и получить необходимое лечение.

«Наша страна славится хорошей медициной и профессионалами мирового уровня. Сейчас РФ оказывает помощь Италии, больше всех страдающей от смертельного вируса. У нас самая позитивная статистика заболевших по всей Европе и все потому, что отечественная медицина сделала иммунитет россиян куда более стойким к любым заболеваниям, чем любого европейца. Даже во время чумы, бушевавшей в Европе в XVII в. количество заболевших в нашей стране было наименьшим», – говорится в письме.

Хвостов отметил, что вся партия «от всей души» хочет помочь Грете Тунберг, и она сможет высказаться о всех, кто допустил распространение коронавируса, обратить внимание на их ошибки.

«Зеленая Альтернатива была первой в нашей стране, кто стал бить тревогу и открыто призывать власти к принятию мер по безопасности от надвигавшейся на весь мир пандемии. К сожалению, нас услышали поздно. Надеемся, что на тебя обратят внимание правительства стран всего мира и перестанут так небрежно относиться к угрозе для жителей планеты. Расскажи обо всем на своем примере. Грета, приезжай – спаси себя и все человечество. Тебе еще предстоит спасать мир», – заключил Хвостов.

Напомним, Шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом вместе со своим отцом, актером Сванте Тунбергом после поездки в Брюссель.