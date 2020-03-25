 

Клинтон высмеяла «медицинские советы» Трампа

25.03.2020, 17:08, Новости дня

Американский политик Хиллари Клинтон посоветовала не слушать медицинские советы президента США Дональда Трампа, которому она проиграла на выборах главы государства в 2016 году.

«Пожалуйста, не принимайте медицинских советов от человека, который смотрел на солнечное затмение невооруженными глазами», – написала Клинтон в своем Twitter.

Ниже подписчики Клинтон прекрепили видео, на котором Трамп смотрит прямиком на солнце без солнечных очков.

Listen to her. pic.twitter.com/FxybZgpvPI

— Jo (@JoJoFromJerz) March 24, 2020

Ранее Трамп заявил, что ограничения, введенные в США из-за коронавируса, приведут к росту числа жертв.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в США значительно ускорилось распространение коронавирусной инфекции, эта страна потенциально может стать новым эпицентром заболевания.



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