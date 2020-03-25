 

Штат Миссисипи во вторник пережил торнадо

25.03.2020, 17:06, Новости дня

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что во вторник торнадо обрушился на штат Миссисипи, расположенный на юго-востоке США, нанеся серьезный ущерб магазинам розничной торговли и другим сооружениям вдоль границы с Алабамой.

Предварительные отчеты о повреждениях свидетельствуют о том, что основной удар пришелся на город Тишоминго, находящийся в северо-восточной части штата.

По сведениям полиции Тишоминго, полученным региональной радиостанцией, торговым предприятиям города нанесен серьезный ущерб. Некоторые жители получили травмы.

Опубликованы результаты наблюдений за изменениями погоды в других южных регионах страны, включая Теннесси и Джорджию. Ожидается, что в среду погода останется нестабильной.

В это время года торнадо распространены на юге и в центральной части США, так как повышение температуры приводит к образованию неустойчивых воздушных масс.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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