Обязательная госпитализация с подозрением на коронавирус. Кабмин Украины ужесточил меры по борьбе с COVID-19

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25.03.2020, 17:06, Новости дня

Кабинет Министров Украины 25 марта ужесточил ограничительные меры, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

“Постановление [правительства] предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право на обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке, а также на обязательную госпитализацию таких лиц”, – сказано в заявлении Минздрава.

Кроме того, медицинские учреждения получили право “назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке”.

Министерство сообщило, что разрабатывает порядок обязательной госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию, которые уклоняются от лечения, обследования или изоляции, а также порядок обязательной самоизоляции пациентов, у которых подтвержден или подозревается COVID-19, и их контактных лиц.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 436 тыс., из них 19 648 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

По состоянию на 25 марта количество заразившихся коронавирусом в Украине составляет 113 человек, четверо из них скончались.

Как минимум до 24 апреля в Украине введен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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