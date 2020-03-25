“Это манипуляции”. Кулеба предостерег ЕС от снятия санкций против России из-за пандемии коронавируса

25.03.2020, 17:06, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз не поддаваться манипуляциям и не снимать санкции с России из-за пандемии коронавируса. Об этом Кулеба сказал в телефонном разговоре с главой МИД Йеппе Кофодом, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

“Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции против России не из-за коронавируса, а за агрессию в отношении Украины. Соответственно, снятие санкций может быть связано исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации Донбасса и Крыма”, – отметил Кулеба.

Кофод заверил, что разделяет эту точку зрения. Украинский министр также призвал датского коллегу “донести эти предостережения и позицию Украины странам ЕС”.

Кроме того, Кулеба призвал Кофода “всячески помогать гражданам Украины”, которые из-за прерванного пассажирского сообщения застряли в Дании.

“Буду благодарен, если на время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет оказывать аналогичное содействие гражданам Дании”, – сказал глава МИД Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 436 тыс., из них 19 648 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

По состоянию на 25 марта количество заразившихся коронавирусом в Украине составляет 113 человек, четверо из них скончались.