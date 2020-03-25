В Киеве количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 34

25.03.2020, 17:06, Новости дня

В Киеве количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 34. Об этом 25 марта в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Сегодня днем добавились еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины”. Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек”, – написал он.

Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, – мужчины возрастом 31, 36 и 67 лет.

Двое из них недавно вернулись из Израиля, один – из Объединенных Арабских Эмиратов.

Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.