Звезда “Мстителей” Джереми Реннер хочет платить меньше алиментов бывшей жене из-за коронавируса

25.03.2020, 17:05, Разное

Именно из-за сильного уменьшения чеков, которые теперь получает (а вернее не получает) исполнитель роли Соколиного глаза во франшизе “Мстители” Джереми Реннер, а также в связи с остановившимся производством фильмов, актер и намеревается понизить сумму алиментов. Деньги на поддержку дочки Авы Реннер вот уже несколько лет выплачивает бывшей супруге Сонни Пачеко. И теперь, судя по сообщениям американского портала TMZ, он хочет уменьшить сумму этих выплат. По сведениям представителя издания, 23 марта актер подал документы на снижение алиментов.

Судя по бумагам, которые подал Реннер, его финансовые обстоятельства в последние недели кардинально изменились и не в лучшую сторону:

Вполне возможно, что большая часть съемок не начнется вновь вплоть до конца этого года. Таким образом, проекты, на которые я рассчитывал в этом году, скорее всего будут либо отменены, либо перенесены.

Джереми Реннер

На данный момент Джереми платит Сонни на содержание общей дочери Авы порядка 30 тысяч долларов в месяц (без учета налогов). Однако, как заявлено во все тех же документах, большую часть этих денег девушка использует для личных целей. “Ненасытному аппетиту Сонни нет предела”, – заявлено в бумагах. Поэтому теперь актер обращается к судье с просьбой дать его бизнес-менеджерам возможность полностью контролировать состояние фонда, направленного на содержание Авы. А также – снизить ежемесячные выплаты до 11 тысяч долларов.

Напомним, что Джереми Реннер и канадская модель Сонни Пачеко были женаты всего 11 месяцев, развелись в 2014 году, а вот вопрос алиментов, а также опеки над 7-летней Авой не могут решить уже несколько лет. Сонни не раз обвиняла бывшего супруга в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, а таже в рукоприкладстве. Джереми, в свою очередь, нанял специалистов по психическому здоровью и медиков, которые доказали в суде его вменяемость. А после – начал обвинять Сонни в том, что она вышла за него замуж из-за его известности и чтобы получить американское гражданство. На данный момент пара находится в состоянии вежливого перемирия ради дочери, но, как показывают последние новости, сохранить этот хрупкий мир будет довольно сложно.

Сонни Пачеко и ее дочь от Джереми Реннера Ава