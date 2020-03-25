Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

25.03.2020, 17:05, Новости дня

Полиция задержала экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Его подозревают в совершении убийства. В течение 72 часов суд выберет ему меру пресечения.

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото задержания.

По версии следствия, Кожара причастен к убийству бывшего директора телекомпании “Интер” Сергея Старицкого. Он погиб в ночь на 22 февраля в доме Кожары. Первоначальной версией было самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на Кожару. Впоследствии дело переквалифицировали на умышленное убийство, поскольку по итогам следственного эксперимента и экспертиз установили, что Старицкий не мог застрелить сам себя. Кожара настаивает на том, что это было самоубийство.

Кожара был членом “Партии регионов”, занимал пост министра при президенте Викторе Януковиче. После бегства Януковича после массовых протестов на Майдане в феврале 2014 года Кожару отправили в отставку вместе с правительством.