 

Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

25.03.2020, 17:05, Новости дня

Полиция задержала экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Его подозревают в совершении убийства. В течение 72 часов суд выберет ему меру пресечения.

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото задержания. 

По версии следствия, Кожара причастен к убийству бывшего директора телекомпании “Интер” Сергея Старицкого. Он погиб в ночь на 22 февраля в доме Кожары. Первоначальной версией было самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на Кожару. Впоследствии дело переквалифицировали на умышленное убийство, поскольку по итогам следственного эксперимента и экспертиз установили, что Старицкий не мог застрелить сам себя. Кожара настаивает на том, что это было самоубийство.

Кожара был членом “Партии регионов”, занимал пост министра при президенте Викторе Януковиче. После бегства Януковича после массовых протестов на Майдане в феврале 2014 года Кожару отправили в отставку вместе с правительством.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Сенатор Элизабет Уоррен отказалась от президентской гонки

12.03 / В США из-за коронавируса закрыли Конгресс

05.02 / Названа дата закрытия чартерного авиасообщения с Китаем

19.02 / Мнение: Украина не прошла очередной тест на адекватность

26.02 / Счетная палата: 90% госконтрактов в Чечне уходят местным поставщикам

25.03 / В Ирпене дезинфицировали многоэтажку, в которой живет беременная женщина с диагнозом “коронавирус”

20.02 / Историк – французские власти взялись за контроль над соцсетями, оправдываясь защитой частной жизни

20.02 / Пострадал во время интервью: как журналист “России 1” оказался под колесами машины

09.02 / В Украине не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом – Минздрав

12.02 / Порошенко: Зеленский может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под “Минск”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска