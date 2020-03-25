Врачи и диетологи: Как россиянам питаться и вести себя в ситуации пандемии коронавируса

25.03.2020, 17:04, Новости дня

Специалисты в разных областях дают сегодня практичные, хоть и хорошо знакомые рекомендации, чтобы защитить себя от коронавируса.

Дополнительная стирка одежды ради дезинфекции не требуется. Эти и другие дельные советы по необходимым правилам гигиены дал россиянам в период эпидемии коронавируса эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Поскольку на одежде не собирается достаточной для заражения концентрации вируса, соответственно, не стоит каждый раз стирать одежду после поездки в метро или другом общественном транспорте, поясняет Лебедев. Плановой стирки вполне достаточно, приводит совет эксперта РИА Новости. В то же время, специалист говорит о необходимости проветривания помещений. Свежий воздух и лучи солнца он назвал отличной профилактикой против вирусов.

Свои рекомендации населению дают диетологи и другие специалисты. В интервью изданию Инфо24, эндокринолог Диляра Лебедева рекомендует обращать особое внимание на иммунитет.

«Нам необходимо восполнить такие витамины и минералы как жирорастворимые витамины А и D, витаминоподобное вещество Омега-3, водорастворимый Витамин С, а также минералы йод и цинк», — перечислила врач витамины, которые необходимо восполнять для укрепления иммунитета.

Также эндокринолог советует включить в рацион продукты, которые богаты пребиотиками и пробиотиками, так как они заботятся о микрофлоре кишечника.

Специалисты настоятельно рекомендуют богатый витамином С шиповник, квашеную капусту, жирную морскую рыбу, морскую капусту, мясо, тыквенные семечки, чайный гриб, икру, чеснок и лук, яйца и фрукты, включая замороженные. К слову сказать, вот с некоторых депутатов Госдумы брать пример не стоит, так как они даже не знают, для чего нужны средства защиты.