Навального обсыпали мукой и облили молоком на «Эхе Москвы»
25.03.2020, 17:04, Новости дня
Обсыпавшие политика мукой были в защитных респираторах.
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального облили молоком и обсыпали мукой у входа на радиостанцию «Эхо Москвы» на Новом Арбате.
Там должен пройти эфир с оппозиционером. Навальный записал видео, в котором сообщил о нападении.
Известно, что обсыпавшие политика мукой люди были в защитных респираторах.
Напомним, что на Алексея Навального нападали раньше.
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