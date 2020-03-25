Навального обсыпали мукой и облили молоком на «Эхе Москвы»

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25.03.2020, 17:04, Новости дня

Обсыпавшие политика мукой были в защитных респираторах.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального облили молоком и обсыпали мукой у входа на радиостанцию «Эхо Москвы» на Новом Арбате.

Там должен пройти эфир с оппозиционером. Навальный записал видео, в котором сообщил о нападении.

Известно, что обсыпавшие политика мукой люди были в защитных респираторах.

Напомним, что на Алексея Навального нападали раньше.



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