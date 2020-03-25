В Совфеде поддержали законопроект о наказании за нарушение карантина

25.03.2020, 16:53, Новости дня

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил карантина поддержали профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по социальной политике.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает представленный проект федерального закона… Комитет Совета Федерации по социальной политике поддерживает представленный законопроект, – говорится в заключение конституционного комитета Совфеда, информирует РИА «Новости».

Напомним, ранее проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм внесли в Госдуму. Вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарном заведении 31 марта.