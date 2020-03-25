 

В Совфеде поддержали законопроект о наказании за нарушение карантина

25.03.2020, 16:53, Новости дня

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил карантина поддержали профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по социальной политике.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает представленный проект федерального закона… Комитет Совета Федерации по социальной политике поддерживает представленный законопроект, – говорится в заключение конституционного комитета Совфеда, информирует РИА «Новости».

Напомним, ранее проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм внесли в Госдуму. Вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарном заведении 31 марта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / США нанесли авиаудар по территории Сомали

07.02 / Озвучены версии гибели депутата Госдумы

27.02 / Во Франции оправдали экс-участницу Femen, которая воткнула осиновый кол в восковую фигуру Путина

15.02 / Лещенко: Признаю, Коломойский так и не стал украинским Кадыровым

12.03 / Крестный ход против коронавируса в Липецке отменили из-за коронавируса

18.02 / Суд отказал ЦБ в аресте активов бывших руководителей Минбанка

20.03 / Военное руководство РФ проверили на коронавирус

17.02 / В Петербурге выбирают “Учителя будущего”: в финал прошли 12 команд

21.02 / Умер актер Борис Лескин

13.02 / “Правительство кормит нас “завтраками”. Украинцы, которые ждут эвакуации из Уханя, записали видеообращение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска