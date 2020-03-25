 

«Вернулись из Европы»: В Мали зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

25.03.2020, 16:53, Разное

В западноафриканском государстве Мали медики зафиксировали 2 первых случая заражения граждан коронавирусом. Информирует об этом интернет-ресурс MaliJet.
Как уточняет источник, заболевшими оказались жительница и мужчина, возвратившиеся из Европы. Их возраст, соответственно, 49 лет и 62 года. Граждане Мали посещали Францию. На данный момент пациентов поместили под надзор санитарных властей.

Накануне сообщалось о первых случаях заражения данной инфекцией в приморской столице РФ.



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