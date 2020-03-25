 

Памфилова оценила влияние переноса голосования по Конституции на его финансовую составляющую

25.03.2020, 16:53, Новости дня

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что перенос голосования по поправкам в Конституцию минимально отразится на его финансовой составляющей.

«Мы специально перенесли заседание с сегодняшнего дня на пятницу, и в ближайшую пятницу, 27 марта, мы пересмотрим порядок подготовки и выработаем систему мер в связи с переносом даты предстоящего общероссийского голосования», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что общероссийское голосование по поправкам в Основной закон пройдет в любом случае.

«Поскольку нам все равно предстоит общероссийское голосование, сроки которого в дальнейшем будут определены в зависимости от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация, поэтому мы, естественно, имея это в виду, все необходимое, что от нас требуется, будем готовить. Подробнее в пятницу», – сказала Памфилова.

В среду президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе своего обращения к россиянам, предложил перенести голосование по поправкам к Конституции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Китайские биржи открылись обвалом

22.03 / Впечатление, что в расследование дела Гандзюк вмешались извне – замгенпрокурора Трепак

07.02 / Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

13.03 / Чехия полностью закрыла границу из-за коронавируса

13.02 / Путин поддержал идею о закреплении в Конституции упоминания молодежной политики

03.02 / УП – украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу

13.02 / Чубаров инициировал уголовное преследование для тех, кто незаконно переселяется в аннексированный Крым

11.02 / РБК: Данные 44 тысяч клиентов «Альфа-Кредит» оказались в интернете

14.02 / Из-за нехватки кадров британская полиция махнула рукой на мелких уголовников

14.02 / Названа причина конфликта в труппе МХАТа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска