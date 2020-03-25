Турецкие СМИ удивлены приездом Путина в больницу в Коммунарке, где лежат больные коронавирусом

25.03.2020, 16:53, Разное

В материале, недавно обнародованном турецким изданием dikGazete, оценили приезд президента РФ в карантинный центр, базирующийся в столичной больнице в Коммунарке. Путин во время визита в медучреждение пообщался с персоналом и пациентами, заражёнными коронавирусом COVID-19.

Автор статьи отметил, что Путин, в отличие от глав большинства государств, сделал решительный шаг, посетив в больнице инфицированных коронавирусом граждан, чем «поразил весь мир». Событие, как информирует турецкое СМИ, оказалось для многих неожиданным, однако глава РФ, как бывший разведчик, вероятно, обладает достаточными знаниями относительно опасности вирусов, поэтому решился пойти на определённый риск и лично увидеть ситуацию в карантинном центре изнутри.

Решение Путина о посещении больницы журналисты сравнили со Сталиным, не покинувшим столицу в 1941 году во время наступления на неё немецкой армии. Также отмечается, что россияне в связи с пандемией коронавируса стараются не паниковать. Появление президента рядом с простыми людьми в больнице, его склонность решать проблемы «делами, а не словами», близость к народу в тяжёлые времена, помогает снизить «градус напряжения» и положительно влияет на рейтинг Путина.