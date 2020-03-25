Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

25.03.2020, 16:50, Разное

Стоимость импортного алкоголя может увеличиться с 1 апреля с 7% до 15%. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на председателя правления Beluga Group Александра Мечетина.

Подорожание связано с падением курса рубля. Повышение стоимости зарубежной продукции ожидается во всех каналах продаж, в том числе в рознице, передает URA.ru.

Исполнительный директор “Русбренда” Алексей Поповичев заявил, что подорожание алкоголя будет зависеть от того, согласятся ли на это ретейлеры. По его словам, сейчас розница заинтересована в обеспечении покупателей продуктами первой необходимости.

“В случае отказа сетей закупать алкоголь по новым ценам дистрибьюторам придется либо прекратить поставки и получить за это штрафы, либо продолжать отгрузки по прежней стоимости, работая себе в убыток”, – отметил Поповичев.