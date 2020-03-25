Харатьян присоединился к помощи пожилым в Подмосковье

25.03.2020, 16:48, Новости дня

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян присоединился к волонтерам, чтобы помогать с продуктами и лекарствами подмосковным пенсионерам.

Харатьян указал, что необходимо «думать о будущем и о том, чтобы, по возможности, сделать все необходимое, чтобы уберечь наше здоровье, здоровье нашей нации, людей», передает портал «360».

«Конечно, в группе риска находятся люди старшего поколения, 65+. Очень важно для каждого человека осознание того, что он может сделать полезного, какую реальную пользу принести для сдерживания эпидемии, разрастания ее», – добавил актер.

Народный артист участвует в общероссийском волонтерском движении, которое в ситуации с коронавирусом помогает одиноким пожилым людям совершать покупки, не выходя из дома.

«Жизнь продолжается, и, конечно, нужно понимать, что для поддержания жизни нужны продукты, нужна помощь, внимание. Сейчас то самое время, когда нужно проявить свои гражданские качества, человеческие качества и помочь старшему поколению пережить этот кризис», – сказал Харатьян.

Он отметил, что его матери Светлане Тизенко 84 года, она живет в Московской области и, как и все жители старше 65 лет, находится под контролем властей. Во время интервью актер позвонил матери, и та сказала, что соцслужбы недавно связывались с ней.

«Спросили, нужна ли мне какая-либо помощь. Я сказала, что я под строгим надзором своего сына», – сообщила женщина.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.