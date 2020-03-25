Топить за Бобруйск

25.03.2020, 16:42, Разное

Европа следит за чемпионатом Беларуси, о котором раньше и не подозревала, с восторгом и негодованием.

Бьюсь об заклад, что вы и не подозревали о таком футболисте, как Джасурбек Яхшибоев из команды «Энергетик», о которой вы тоже не слышали. Узбекский полузащитник, между прочим, признан самым ценным игроком первого тура чемпионата Беларуси. А лучший гол тура, победный для своей команды «Ислочь», забил на последних минутах гвинеец Момо Янсане: подработал мяч левым бедром, и с правой с полулета ахнул в левую от вратаря «девятку». Это еще что. В матче «Слуцка» со «Славией» из Мозыря судья Сергей Чистов назначил пять пенальти, четыре — в ворота гостей, два из которых не реализованы. Экзотика в полный рост, не оторваться.

А музыкальный перформанс Валерия Колонтая с баяном на трибунах стадиона ФК «Минск», сподвигнувший телекомментатора «Матч ТВ» на сравнение матча с «большой белорусской свадьбой»? А тренерские комментарии на великом и могучем, когда слышна каждая реплика? А поражения почти всех фаворитов, включая 15-кратного чемпиона БАТЭ из Борисова от минского «Энергетика», и солигорского «Шахтера» с решающим голом Рамоса Да Пеньи из Жодино? Срочно к телевизору, всем смотреть — то ли в шутку, то ли всерьез посоветовал Европе Александр Глеб, только что завершивший карьеру самый известный белорусский футболист, поигравший в лондонском «Арсенале» и «Барселоне».

Это раньше футбол припеваючи жил, где хотел, а теперь он живет исключительно в Беларуси.

Премьер-лига Беларуси по футболу. Фото: EPA

30-й юбилейный чемпионат страны в высшей лиге начался точно в срок, что со смесью восторга с негодованием встретило европейское футбольное сообщество. Да и сами белорусы в легком недоумении, оценивая инициативу футбольного (а скорее не только футбольного) начальства действовать поперек тотального запрета.

Уже до всех дошло, что чемпионаты во всех европейских странах вряд ли удастся возобновить в апреле, да и с маем уже проблемы.

Уже снова сдвинуты сроки финалов еврокубков, а Евро-2020 вовсе перенесен на год.

Уже понятно, что в многострадальной Италии триггером послужил матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией», после чего вирус перекинулся и в Испанию.

Уже всем ясно, что из всех видов спорта именно футбол в силу своей массовости и популярности оказался главной жертвой пандемии коронавируса: на утро вторника число зараженных футболистов и персонала достигло ровно ста, половина из них испанцы и итальянцы, есть смертельные случаи.

И тут на арену выходит Беларусь — и зажигает. Права на трансляцию матчей чемпионата и Кубка покупают российский «Матч ТВ» и украинский «Спорт 1», телесюжеты из Слуцка и Витебска становятся хитом спортивных выпусков на европейских телеканалах, болельщики на разных языках пытаются произнести названия «Смолевичи», «Городея» и «Белшина», «топим за Бобруйск» («Белшина» как раз оттуда) вот-вот может стать мемом, у букмекеров снова загорелись глаза, мало кому известные звезды наперебой дают интервью, которые ничего не объясняют, но главное — жизнь бурлит на белорусских весенних полях, вселяя оптимизм в души любителей футбола на просторах охваченной паникой Европы.

Нам их вирус нипочем, по нему мы бьем мячом. Правда, никакой высокой миссией здесь и не пахнет, равно как и отвагой. И нет у белорусского начальства никакого особого секрета спасения (не считать же за это откровения Александра Лукашенко, в качестве рецепта от коронавируса рекомендовавшего населению баню, водку и простой крестьянский труд, который возможен и на футбольных полях).

Никакого резона начинать футбольный чемпионат у Беларуси не было, весь ажиотаж — до первого случая заражения, а граничащий с глупостью пофигизм рассчитан разве что на внешний эффект.

Еще тур-другой — и белорусский футбол придется сажать на жесткий карантин, которого можно было избежать. И эффект от такого закрытия может быть гораздо сильнее, чем от лицезрения праздника в отдельно взятой деревне.

Премьер-лига Беларуси по футболу. Фото: EPA

Я не про качество нынешнего белорусского футбола как такового — российский не слишком далеко ушел, разве что по деньгам и именам РФ в другой лиге. Правда, ни один из российских клубов не может похвастаться тем, что во главе попечительского совета у него сам Диего Марадона, а действующий чемпион Беларуси брестское «Динамо» великого эпатажного аргентинца, как может, использует. И россиян в высшей лиге немало, и африканских легионеров, и команд такое же количество, как в российской премьер-лиге — 16, только играет Беларусь по формуле «весна — осень», как раньше и Россия.

Музыке играть, увы, недолго. Может быть, когда вы читаете эти строки, футбольные поля Беларуси уже опустели. С пандемией шутки плохи, ситуация с единственным в Европе живым футбольным чемпионатом может измениться в одночасье, и мне бы не очень хотелось, чтобы она изменилась по конкретному тяжелому поводу. Игра в мяч не стоит жизни.

Зрители на матче премьер-лиги Беларуси по футболу. Фото: EPA

Да, еще гоняют мяч в Австралии, где сейчас «как раз в разгаре осень» и где тоже еще продолжается чемпионат. Правда, Австралия, как и Канада, уже отказалась посылать своих спортсменов на Олимпиаду, Токио совместно с Международным олимпийским комитетом держит оборону из последних сил, вот-вот последует объявление, что Олимпиаду-2020 перенесут.

Но «Неман» в Гродно с солигорским «Шахтером» еще должны сыграть. Во что бы то ни стало.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»