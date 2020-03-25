 

Названо число жертв ударов коалиции во главе с США в Сирии и Ираке

25.03.2020, 16:40, Новости дня

В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), в Ираке и Сирии с лета 2014 года погибли по меньшей мере 1 тыс. 377 мирных жителей.

«Коалиция нанесла 34 тыс. 791 удар в период с августа 2014 года по конец февраля 2020 года. Командование полагает, что за этот период, согласно доступной информации, по меньшей мере 1 тыс. 377 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате действий коалиции с момента начала операции «Непоколебимая решимость», – говорится в ежемесячном докладе штаба международной группы войск, передает ТАСС.



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