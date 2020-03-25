Сенатор заявил о достаточных средствах в бюджете для обеспечения длинных выходных

25.03.2020, 16:39, Новости дня

Средств для обеспечения россиян заработной платой на неделю карантина в федеральном бюджете достаточно, сообщил зампред комитета Совфеда Сергей Рябухин.

Сенатор добавил, что налогообложение процентов от вкладов в банках не приведет к оттоку капиталов из кредитных учреждений, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.