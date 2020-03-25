Посол Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

25.03.2020, 16:16, Новости дня

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за предоставленную помощь в борьбе с коронавирусом. Дипломат отметил, что особо важными являются поставки 600 аппаратов ИВЛ.

«Это очень трудное время для нашей страны, когда все мы должны вести себя рассудительно и ответственно, внося вклад в борьбу с огромным вызовом, который породила пандемия коронавируса. Убеждён, что наша страна вновь воспрянет с недюжинным мужеством и целеустремлённостью, как это уже не раз бывало в её истории», – говорится в обращении посла Италии, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Он добавил, что важную роль в этом сыграет помощь и проявление солидарности от многих стран.

В среду в пораженную коронавирусом Италию прибыл 15-й самолет с российским оборудованием для диагностики и станциями дезинфекции.

Напомним, о готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

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