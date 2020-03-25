 

София Ротару рассказала о смерти мужа сестры

25.03.2020, 16:09, Разное

София Ротару рассказала, что сегодня умер муж ее сестры. Новость о трагедии певица пояснила на своей странице в Instagram.
На протяжении последних нескольких месяцев Ротару не публиковала записи в социальных сетях, что вызвало переживания у поклонников. Сегодня певица решила снова выйти на связь, но с трагической новостью. Причину смерти супруга сестры Ротару не назвала, но передала ей искренние соболезнования.

Лидия Ротару была замужем за Сергеем Хлябичем более 40 лет. Их дочь также занимается музыкой, но предпочитает независимые проекты в менее популярных жанрах. Сама сестра певицы пока не прокомментировала новость о смерти ее супруга.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнение: Оправдания Бакуменко

04.05 / Мнение: Защита от дисбаланса

25.02 / Мнение: Волнение

19.02 / Малышева предложила странный способ борьбы с коронавирусом

06.02 / Подмосковных водителей оштрафовали на 15 миллиардов рублей

14.02 / Под Тамбовом 5 человек погибли в жутком ДТП

06.02 / Мнение: Пришла надраить твой пол

20.03 / В мире: Америка падает в пропасть массовой безработицы

05.02 / Станислав Садальский озвучил сумму своей пенсии

05.03 / Италия закрыла все школы и университеты из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска