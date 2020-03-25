София Ротару рассказала о смерти мужа сестры

25.03.2020, 16:09, Разное

София Ротару рассказала, что сегодня умер муж ее сестры. Новость о трагедии певица пояснила на своей странице в Instagram.

На протяжении последних нескольких месяцев Ротару не публиковала записи в социальных сетях, что вызвало переживания у поклонников. Сегодня певица решила снова выйти на связь, но с трагической новостью. Причину смерти супруга сестры Ротару не назвала, но передала ей искренние соболезнования.

Лидия Ротару была замужем за Сергеем Хлябичем более 40 лет. Их дочь также занимается музыкой, но предпочитает независимые проекты в менее популярных жанрах. Сама сестра певицы пока не прокомментировала новость о смерти ее супруга.