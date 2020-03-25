 

Азия может лучше справиться с последствиями коронавируса, чем Запад

25.03.2020, 16:06, Новости дня

Аналитики заявляют, что Азия гораздо более подготовлена экономически к преодолению вызванного короновирусом кризиса, чем Запад, сообщает CNBC.

"Основные азиатские экономики извлекли уроки из прошлых кризисов и создали сильные суверенные балансы, которые должны быть использованы для поддержки их экономики перед лицом внешних шоков, — написал Линь Цзин Леонг, инвестиционный менеджер в Aberdeen Standard Investments, в записке во вторник. — Это оставляет им гораздо больше возможностей для реагирования на эту вспышку".

Кроме того, азиатские компании имеют более сильные денежные позиции, отметил Сиддхартха Сингх, инвестиционный директор по азиатским акциям в PineBridge. Большинство компаний в Азии, которые отслеживает PineBridge, реагировали на "жесткую" деловую среду в последние два года, контролируя расходы и капиталовложения.

"Неудивительно, что сравнение топ-100 компаний (без учета финансовых) на крупных азиатских и западных рынках показывает, что больше азиатских компаний имеют чистые денежные позиции, а это означает, что они имеют возможность инвестировать в бизнес и потенциально получить долю рынка, когда все утрясется", — написал Сингх во вторник, ссылаясь на данные Factset и Nomura.

Между тем, процентные ставки в мире уже являются низкими, а в некоторых странах они находятся на отрицательной территории. Но центральные банки в Азии, как правило, имеют больше возможностей для стимулирования экономики за счет денежно-кредитной политики, чем американский и европейские регуляторы, считают аналитики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов 2019/20

24.02 / The Times – «неординарный и ужасный» Вашингтон сделал состояние на рабстве

10.03 / Путин назвал заявление Зеленского об освобождении Аушвица украинцами “чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой”

13.02 / Многодетным россиянкам предложили жить на заброшенных фермах

14.02 / Белоруссия отказалась платить компаниям РФ премию к цене на нефть

04.02 / Коронавирус 2019-nCoV. В России в карантин попал гражданин Украины

27.02 / DM – режиссёр «Последних джедаев» рассказал, как распознать злодея в кино — с помощью iPhone

13.02 / Суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter на 4 млн рублей из-за отказа локализовать личные данные россиян

20.02 / Макрон и Меркель предложили встречу с Путиным и Эрдоганом

21.03 / Туристы из РФ и Белоруссии рассказали, как застряли в Марокко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска