Задержаны еще пять участников бандформирования “Кизлярский сектор”

25.03.2020, 16:06, Новости дня

Правоохранители задержали на Северном Кавказе еще пятерых последователей убитого без малого пять лет назад амира Шахбана Гасанова, создателя незаконного вооружённого формирования "Кизлярский сектор". Таким образом общее число фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту создания и участия в террористической организации, достигло 27 человек.

Гасанов, по версии следователей, еще в 2013 году создал террористическую ячейку на территории ИК-2 в Калмыкии, где он в то время отбывал наказание за незаконный оборот оружия. Она действовала вплоть до последнего времени и включала около 100 человек.

Амиром "Кизлярского сектора" Гасанов себя объявил в начале 2015 года, когда вернулся в Дагестан из колонии. Никаких упоминаний о деятельности этой группировки нет, известно лишь, что злоумышленник 31 марта 2015 года был убит во время нападения на полицейского в Хасавюрте.

Недавно сотрудники ФСБ задержали в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае пятерых предполагаемых участников бандформирования, ранее под стражу уже были взяты 22 человека.

В ходе обыска на территории ИК-2 в Калмыкии в были обнаружены экстремистская литература и символика "Исламского государства" (деятельность группировки запрещена в РФ).

Следователи продолжают розыск других участников группировки.