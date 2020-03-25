У любителей теплых ванн реже развиваются болезни сердца и инсульт

25.03.2020, 16:05, Новости дня

Люди, которые часто принимают горячую ванну, реже умирают от болезней сердца и инсульта. Такую связь обнаружило проводившееся долгое время исследование, опубликованное в журнале Heart. Эффект ванн оказался дозозависимым: чем регулярнее человек принимает их, тем ниже сердечно-сосудистый риск.

Раньше ученые уже сообщали, что ванны связаны с улучшением качества сна и более высокой оценкой собственного здоровья. Со снижением риска сердечно-сосудистых болезней его связали впервые.

Ученые проанализировали данные 61 тысячи участников крупного японского исследования факторов риска болезней сердца. Их возраст был от 45 до 59 лет, ученые наблюдали за ними с 1990 по 2009 год.

Оказалось, что ежедневный прием горячей ванны связан со снижением риска болезней сердца на 28%, а инсульта (ишемического и геморрагического) – на 26%, по сравнению с показателями людей, которые ванну не принимают. Прием ванн не был связан со снижением риска внезапной остановки сердца.

Предпочитаемая температура воды также имела значение. Например, риск болезней сердца у любителей теплой воды снижался на 26%, у любителей горячей – на 35%.

Это исследование было наблюдательным. Поэтому оно может показать только связь (корреляцию) между приемом ванн и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы. Чтобы выяснить, являются ли ванны именно причиной снижения риска инфарктов и инсультов, нужно проделать больше исследований.

Важную роль может играть и то, как японцы принимают ванны. Традиционно, они погружаются в воду до уровня локтей.

Возможной причиной улучшения здоровья сердечно-сосудистого здоровья у любителей ванн может быть улучшение гемодинамики, усиления движения крови в сосудах всего организма. Об этом в комментарии CNN сказал кардиолог Эрик Брандт (Eric Brandt)

В редакционной статье в Heartдоктор Эндрю Бердон (Andrew Felix Burden) отметил, что у приема ванн есть и потенциальные риски, в частности, при слишком высокой температуре.