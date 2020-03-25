Власти Подмосковья решили создать 1,2 тыс. дополнительных коек из-за коронавируса

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25.03.2020, 15:53, Новости дня

Власти Московской области собираются увеличить количество коек в инфекционных отделениях на 1,2 тыс. из-за коронавируса. Сейчас в регионе насчитывается 2,7 тыс. коек, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В больницах Московской области есть 2,7 тыс. инфекционных коек, но в связи с распространением коронавируса мы сейчас создаем дополнительные места для 1,2 тыс. коек. У них будет все необходимое оборудование, в том числе реанимационное, а также аппараты ИВЛ и КТ», – написал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

Воробьев добавил, что пока в Подмосковье нет тяжелых больных коронавирусом, но есть пациенты в состоянии средней тяжести.

«Но мировой опыт показывает: надо быть готовыми к осложнениям. Поэтому мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Вместе с правительством РФ принимаем дополнительные меры, чтобы приобрести еще около 770. Их получат больницы разных городов – не только Звенигорода, но также Егорьевска и Талдома, всего около 5-7 медучреждений в разных частях области», – добавил губернатор.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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