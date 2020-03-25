Ремонт дорог по нацпроекту начался в Туле

25.03.2020, 15:53, Новости дня

В Туле начались работы по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтные работы начали с улицы Болдина, где отремонтируют участок дороги протяженностью 1,245 км и общей площадью около 35 тыс. м2, передает газета «Молодой коммунар».

Документация предусматривает приведение в порядок покрытия проезжей части, установку бортовых камней и ремонт смотровых колодцев. Также должны быть отремонтированы покрытия съездов, примыканий на прилегающие улицы и тротуаров. В обязанности подрядчика входят обустройство остановочных площадок и установка павильонов, технических средств организации дорожного движения, перильных ограждений и дорожных знаков.

Сейчас специалисты разбирают асфальтобетонное покрытие, демонтируют бортовые камни. Подрядная организация приступила к устройству основания из щебня и установке бортовых камней.

Также работы по нацпроекту, сообщают в пресс-службе городской администрации, должны начать на улице Горького. Там планируют отремонтировать покрытие проезжей части и межрельсового пространства с демонтажем плиточного покрытия и дальнейшим устройством покрытия из асфальтобетона марки «Лемпруф», обустроить смотровые колодцы, тротуары, выполнить ремонт съездов и примыканий на прилегающие улицы, установить бортовые камни. Кроме этого, планируется оборудовать остановочные площадки, установить технические средства организации дорожного движения: перильные ограждения, дорожные знаки и ИДН.

Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле отремонтируют девять участков автомобильных дорог общей протяженностью свыше 11 км и стоимостью больше 540 млн рублей.

В план ремонта вошли следующие объекты:улица Энгельса от улицы Советской до улицы Первомайской; улица Кауля; улица Станиславского от улицы Руднева до Городского переулка; Городской переулок от улицы Рязанской до улицы Станиславского; улица Демонстрации; улица Первомайская от улицы Тореза до улицы Ульянова; улица Жукова от Одоевского шоссе до 18-го проезда Мясново.