Шеф-повар Анатолий Комм призвал московские рестораны взять шефство над больницами

25.03.2020, 15:53, Новости дня

Известный российский ресторатор Анатолий Комм обратился к отечественному ресторанному бизнесу, призвав до окончания эпидемии взять шефство над больничными койками и врачами, которые борются с коронавирусом.

«В помощь «плачущим» столичным рестораторам: прежде чем что-то требовать, желательно сперва что-то дать. Если каждый московский ресторан/кафе/бар возьмут шефство над десятью больничными койками и пятью врачами (просто привезти обед достаточно), хотя б до окончания эпидемии, сможете добиться всего, что вам необходимо», – написал он в своем Facebook.

Он выразил уверенность, что «эта мысль уже витает», и это «лучше, чем ничего не делать».

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк пообещал, что рестораны Москвы не будут закрываться из-за коронавируса.