 

Xiaomi за 7 долларов предлагает поменять аккумуляторы Xiaomi Mi 5, Redmi Note 5, Xiaomi Mi Max 2 и других старых смартфонов

25.03.2020, 15:53, Разное

Китайская корпорация Xiaomi готова за очень дешевую сумму поменять батарею на смартфонах Xiaomi Mi 5, Redmi Note 5, Xiaomi Mi Max 2 и некоторых других устаревших моделях. Несколько часов назад бренд опубликовал соответствующий список: при этом указывается, что акция доступна только для жителей Китая или туристов, навещающих «Поднебесную». Стоимость услуги не превысит 7 долларов, уточнили в компании.
Акционное предложение будет действительно до конца текущего месяца и включает в себя следующие устройства: Xiaomi Mi 5 и 5s, Redmi Note 5, 7 и 7 Pro, а также Xiaomi Mi Max 2. Отметим, что первые две модели были выпущены почти 4 года назад и на то время считались настоящими флагманами, а вот Xiaomi Mi 6X и Xiaomi Max 2 появились на рынке с пустя год. Последними бестселлерами в данном списке являются Redmi Note 7 и 7 Pro, появившиеся у дилеров в прошлом году. Чтобы заменить аккумулятор на своем смартфоне, таким образом продлив жизнь гаджета, нужно заплатить около 7 долларов.



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