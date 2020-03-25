В Госдуму внесли проект об онлайн-осмотре пациентов в период эпидемий

25.03.2020, 15:53, Новости дня

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроект предусматривает право правительства Российской Федерации в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в настоящее время телемедицинские технологии могут быть применены только после очного приема и не должны использоваться для постановки первичного диагноза и назначения лечения.

Ранее сообщалось, что в РФ собрались создать онлайн-тест по симптомам коронавируса.

Напомним, в РФ число заразившихся коронавирусом в РФ выросло с 495 до 658 человек за сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.