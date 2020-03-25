 

Туроператорам выделят из резервного фонда правительства 3,5 млрд рублей

25.03.2020, 15:53, Новости дня

Российские туроператоры получат из резервного фонда правительства 3,5 млрд рублей, пишут СМИ со ссылкой на проект распоряжения Минэкономразвития.

Средства планируется выделить Ростуризму, который будет в текущем году предоставлять субсидии на оказание госпомощи туроператорам, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Накануне сообщалось, что правительство планирует создать специальную комиссию по поддержке компаний из различных отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса.



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