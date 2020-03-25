 

Moody’s понизило прогноз по росту экономики в РФ на 1%

25.03.2020, 15:53, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2020 году относительно февраля на 1% – до 0,5% с 1,5%, говорится в сообщении агентства.

«Исходя из нашего прогноза, что базовая цена на нефть марки Brent теперь будет примерно на 30% ниже наших предыдущих ожиданий, мы ожидаем, что экономический рост в РФ замедлится до 0,5% в этом году по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в 1,5% (прогноз от февраля до пандемии коронавируса), что отражает более слабый внешний спрос и снижение покупательской способности домохозяйств», – передает РИА «Новости» сообщение рейтингового агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что коронавирус негативно отражается на всех экономиках мира.

В среду вице-спикер Совета Федерации Андрей Журавлев заявил, что правительство готовит второй пакет мер по поддержке российской экономики в условиях распространения коронавируса.



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