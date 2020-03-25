Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачёвой

25.03.2020, 15:53, Разное

Отечественный музыкальный продюсер и исполнитель Андрей Разин в одном из недавних интервью высказался о звёздах эстрады «солидного возраста», которым пора уходить на пенсию. Он отметил, что у большинства есть «дополнительные источники дохода» и пояснил о нефтяном бизнесе Аллы Пугачёвой.

Андрей Разин считает, что такие мэтры эстрады, как Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев и Алла Пугачёва – «престарелые артисты» и им давно пора «на покой», а материальное положение им это вполне позволяет. Так, у Софии Михайловны есть успешно работающий отель в Крыму, у Аллы Борисовны – собственная нефтяная скважина, доходы с которой идут исключительно семье Примадонны. В интервью журналистам «Собеседника» Андрей Разин рассказал, что о нефтяном бизнесе Примадонны, Киркорова и ряда других отечественных знаменитостей, имена которых пока не хочет озвучивать, он узнал во время поездки в Нефтеюганск. Именно там к нему якобы обратился один из руководителей нефтедобывающей компании и предложил «попросить у начальства собственную скважину». Последние, по словам продюсера, есть у многих звёзд, что обеспечивает им огромный ежедневный доход.



Разин также констатировал, что те, кто «дружит с нефтяниками», люди богатые. При этом та же Пугачёва время от времени продолжает давать концерты, «не думая о здоровье, а желая только побольше захапать». Продюсер считает такую позицию Примадонны «неправильной», рекомендуя ей и некоторым коллегам всё же уйти окончательно со сцены и «сидеть на пенсии».