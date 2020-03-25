 

Турция обвинила 20 человек в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи

25.03.2020, 15:48, Новости дня

Турция обвинила 20 человек в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

По данным турецкого ведомства, в числе обвиняемых по делу – бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани и экс-замглавы саудовской разведки Ахмад аль-Асири, которые, как отмечается в обвинительном акте, «спровоцировали преднамеренное убийство с чудовищным умыслом», информирует «Интерфакс».

Остальные 18 подозреваемых обвиняются в осуществлении убийства.

Прокуратура отмечает, что обвинения основаны на анализе записей на мобильных телефонах подозреваемых, информации об их въезде в Турцию и выезде из страны, об их присутствии в консульстве, а также на показаниях свидетелей и информации с мобильного телефона, ноутбука и iPad Хашкаджи.

В конце декабря прошлого года суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи к смертной казни.

В сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Анкара рассказывала о жутких подробностях убийства журналиста.



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