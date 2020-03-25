Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

25.03.2020, 15:48, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан правоохранителями по подозрению в убийстве, которое он якобы совершил в собственном доме, сообщил заместитель главы МВД страны Антон Геращенко.

«Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее в доме Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Его смерть подтвердили в компании Atlantic Group, где он занимал должность генерального директора. Также Старицкий руководил телеканалом «Интер» и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Смерть мужчины в доме экс-министра иностранных дел в селе Чайки Киевской области сначала расследовалось по статье «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство». Позднее полиция переквалифицировала дело, убрав пометку о самоубийстве, передает РИА «Новости».

Кожара возглавлял МИД Украины с 2012 по 2014 год. После смены власти он заявлял, что страна деградировала на протяжении всего периода независимости.