 

Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

25.03.2020, 15:48, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан правоохранителями по подозрению в убийстве, которое он якобы совершил в собственном доме, сообщил заместитель главы МВД страны Антон Геращенко.

«Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее в доме Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Его смерть подтвердили в компании Atlantic Group, где он занимал должность генерального директора. Также Старицкий руководил телеканалом «Интер» и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Смерть мужчины в доме экс-министра иностранных дел в селе Чайки Киевской области сначала расследовалось по статье «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство». Позднее полиция переквалифицировала дело, убрав пометку о самоубийстве, передает РИА «Новости».

Кожара возглавлял МИД Украины с 2012 по 2014 год. После смены власти он заявлял, что страна деградировала на протяжении всего периода независимости.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / США начали подготовку к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

07.02 / Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

10.02 / Кардиологи США: золотого стандарта частоты сердечных сокращений не существует

02.02 / Российские футболисты пробились на чемпионат мира

20.02 / Автоновости: Volkswagen “разгорячит” еще две популярные модели

25.03 / Заседание Верховной Рады перенесли на 28 марта – СМИ

20.02 / По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане заведено уголовное дело

20.02 / СТРАНА – эвакуированных из Ухани украинцев на родине встретили камнями и пожаром

07.02 / Диагнозы по скайпу и обереги: шарлатаны монетизировали коронавирус

27.02 / Обманувшего жителей Черноземья украинского бизнесмена отправили в колонию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска