Спустя полгода после аварии: звезда “Джуманджи” и “Форсажа” Кевин Харт станет отцом в четвертый раз

25.03.2020, 15:42, Разное

Тот факт, что жизнь как зебра и что за черной полосой рано или поздно последует белая, наглядно доказал актер, комик и экс-ведущий “Оскара” Кевин Харт. Спустя полгода после страшной автокатастрофы, из-за которой 40-летний Кевин несколько месяцев пролежал на больничной койке (врачи подозревали, что он больше не сможет ходить вследствие травмы позвоночника), он поделился с миром радостной новостью – он и его супруга Энико ждут ребенка! Первой фотографию с округлившимся животом опубликовала на своей странице в Instagram Энико, а чуть позже этим же кадром с 87 миллионами подписчиков поделился и сам Кевин.

#Харты #СемьяИзШестиЧеловек #Благословлены #ЖивиЛюбиСмейся,

– такую подпись Харт оставил под фото любимой.

Ребенок №2. Посреди всего этого мы наделись на наши молитвы и не можем быть более благодарны! Скоро мы станем семьей из шести человек! #СветимсяИРастем,

– написала у себя на странице Энико. Пол ребенка будущие родители пока не раглашают.

Энико Харт

Напомним, Кевин Харт и Энико Пэрриш поженились в августе 2016 года в Монтесито близ Санта-Барбары. Об их помолвке стало известно еще в 2014 году: актер встал на одно колено перед возлюбленной в ее 30-й день рождения и вручил кольцо.

В этот идеальный день я принял идеальное решение,

– сообщил тогда Харт и не прогадал. Влюбленные вместе до сих пор и счастливы в браке. Этот ребенок для Энико станет вторым – в ноябре 2017 года у них родился сын Кензо. А вот для Кевина Харта будущий малыш будет уже четвертым: у него подрастают сын и дочь от первого брака с Торрей Харт (супруги развелись в 2011 году).

Кевин Харт с женой Энико, их сыном Кензо и детьми от первого брака