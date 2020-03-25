Редкие кадры: Джессика Честейн отметила день рождения с мужем и дочерью в походе

25.03.2020, 15:42, Разное

Во вторник, 24 марта, свой день рождения отметила не только дочь Натальи Водяновой Нева, но и голливудская актриса Джессика Честейн, известная по фильмам “Жена смотрителя зоопарка”, “Опасная игра Слоун”, “Прислуга”, “Интерстеллар” и многим другим. В честь 43-летия и вопреки советам ВОЗ соблюдать карантин и самоизолироваться на время именинница вместе с супругом, 37-летним Жаном Лукой Пасси и почти двухлетней дочерью Джульеттой отправились в поход по городку Ранчо Пало Верде в пригороде Лос-Анджелеса. Этот город утопает в лесах и расположен на холмистой местности, поэтому очень подходит для таких загородных коротких вылазок.

Семейство попало в объективы папарацци ранним утром – они доехали до окраины лесного массива на собственном автомобиле, после чего пересадили дочь в специальный рюкзак с открытым верхом и отправились на прогулку. Для похода Джессика выбрала серые лосины, топ и панаму, а Жан Лука предпочел свободные шорты-бермуды цвета хаки, футболку и кепку. Напомним, в том же духе несколько дней назад свой день рождения отметила Риз Уизерспун, отправившись с подругой и актрисой Лорой Дерн и семьей в поход.

Эти кадры папарацци стали вторыми в копилке малышки Джульетты. Впервые родители показали дочь в октябре прошлого года – произошло это в Нью-Йорке по дороге домой с вечеринки baby shower в честь будущего ребенка Энн Хэтэуэй. С коляской же Джессику видели и раньше, но тогда молодая мама искусно скрывала лицо дочери под покрывалами.

Джессика Честейн – из тех селебрити, которые не выставляют жизнь напоказ, а лишь удивляют радикальными переменами в своей жизни. Так, о рождении ребенка, который стал первым для актрисы в возрасте 41 года, СМИ узнали лишь в октябре 2018 года, когда она впервые вышла на улицу с 4-месячной малышкой в слинге. Оказалось, что ребенка паре родила суррогатная мать. Позже стала известна точная дата ее рождения – Джульетта Пасси Честейн появилась на свет 4 апреля 2018 года.

Напомним, Джессика Честейн познакомилась с Жаном Лукой Пасси ди Препозуло в 2012 году, когда он занимал должность директора по связям с общественностью бренда Armani (позже он стал дизайнером итальянского бренда Moncler). Подробности их романа неизвестны, так как сама актриса не любит распространяться на тему личной жизни. Лишь пару раз она рассказывала о бойфренде в интервью. В июне 2017-го Джессика и Жан Лука поженились в Италии, в городке Тревизо.