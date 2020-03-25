Кожару задержали по подозрению в убийстве – Антон Геращенко

25.03.2020, 15:40, Новости дня

25 марта сотрудники Национальной полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в убийстве. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

“Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения”, – написал Геращенко.

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в… Posted by Антон Геращенко on Kolmapäev, 25. märts 2020

Бизнесмен, экс-глава правления телеканала “Интер” Сергей Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. На месте происшествия были изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Полиция поначалу рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить.

4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.