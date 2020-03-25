 

738 смертей за сутки. Испания обошла Китай по количеству летальных случаев COVID-19

25.03.2020, 15:40, Новости дня

За последние 24 часа в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек, сообщил на брифинге в Мадриде 25 марта координатор по чрезвычайным ситуациям министерства здравоохранения страны Фернандо Симон. Об этом информирует El Pais.

По сравнению с 24 марта смертность выросла на 27%.

Общее количество умерших достигло 3434, таким образом, Испания обошла Китай, где, по данным Национального комитета по здравоохранению, от коронавирусной болезни скончался 3281 пациент. Испания стала второй страной в мире по количеству смертей во время пандемии, уступая лишь Италии (6820).

Испанские власти зарегистрировали 7937 новых случаев COVID-19 (новый суточный рекорд). Всего в стране инфицированы 47 610 человек.

По словам Симона, наблюдаемые тенденции говорят, что Испания приближается к пику эпидемии и кривая смертности вскоре пойдет вниз. Меры по максимальному сокращению социальных контактов принесут результат, считают в министерстве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 435 тыс., из них почти 112 тыс. выздоровели, а 19 625 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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