Кабмин предложил ввести в Украине уголовную ответственность за экспорт товаров противоэпидемического назначения

25.03.2020, 15:40, Новости дня

Кабинет Министров Украины предложил ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

На заседании 25 марта правительство одобрило внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины, сообщила пресс-служба правительства.

Кабмин предлагает дополнить ст. 201 кодекса пунктом об ответственности за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию (перечень таких товаров должен определить Кабмин).

Согласно проекту закона, одобренному Кабмином:

незаконный экспорт таких товаров в значительных размерах (если их стоимость будет превышать 3400 грн) будет караться штрафом в размере от 8 тыс. до 20 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (136–340 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет;

незаконный экспорт таких товаров в больших размерах (если их стоимость будет превышать 13,6 тыс. грн) будет караться штрафом от 20 тыс. до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (340–425 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

повторное нарушение, или совершенное группой лиц по предварительному сговору, или должностными лицами с использованием служебного положения, или ранее судимыми за преступления, предусмотренные ст. 201, будет караться штрафом в размере 340–425 тыс. грн или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

“Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка. Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу”, – цитирует пресс-служба премьера-министра Дениса Шмыгаль.

На заседании правительства премьер сказал, что в Украине “активизировались непорядочные дельцы”, которые вывозят за границу товары медицинского назначения, спирт, средства индивидуальной защиты.

“Нашими предыдущими решениями мы запретили экспорт спирта и медицинских изделий, которые необходимы для борьбы с распространением [коронавирусной инфекции] COVID-19. Это не всех, к сожалению, остановило”, – цитирует премьера корреспондент издания “ГОРДОН”.

Кабинет Министров запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, в том числе масок, 11 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 436 тыс., из них 19 648 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

По состоянию на 25 марта количество заразившихся коронавирусом в Украине составляет 113 человек, четверо из них скончались.