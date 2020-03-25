На всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

25.03.2020, 15:36, Новости дня

Правительство Украины 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлило по всей стране карантин на 30 дней, до 24 апреля.

“Мы продолжаем карантин и вводим режим чрезвычайной ситуации в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что если страна сможет побороть коронавирус раньше, то правительство “отдельно примет решение об отмене режима ЧС на заседании Кабинета министров”.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в 9 регионах Украины, в том числе в Киеве. Шмыгаль накануне был против введения чрезвычайного положения на всей территории Украины и заявлял в эфире телеканала ICTV: “На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине довольно умеренно по сравнению со многими странами Европы”.

В столице Украины жителям сейчас разрешено выходить из дома только на работу и в магазины за едой и аптеки, остановлено метро, а наземный городской транспорт перевозит людей только по спецпропускам. Их выдают работникам предприятий, чья деятельность признана важной для деятельности города, и без пропуска попасть в городские автобусы нельзя.

В Украине, по официальным данным, заболели коронавирусом более 100 человек, умерли уже четверо.