 

Microsoft оставит Windows 10 без необязательных обновлений из-за пандемии коронавируса

25.03.2020, 15:30, Разное

Разработчики корпорации Microsoft сообщили, что выпуск необязательных обновлений для всех поддерживаемых ОС Windows, будет приостановлен. Выходить будут исключительно исправления, связанные с безопасностью.
Данное решение связано с «состоянием общественного здравоохранения» и позволит специалистам сделать упор на самые важные обновления операционной системы. Будут остановлены выпуски апдейтов C и D, которые появляются во второй половине каждого месяца. Все подобные нововведения не связаны с безопасностью.

Что касается обновлений B, или ежемесячных апдейтов безопасности, то они, как и прежде, появятся в первой половине каждого месяца. Стоит напомнить, что около недели назад в компании решили продлить поддержку версии 1709 Windows 10 из-за продолжающегося распространения коронавируса.



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