Французские военные покинули Ирак

25.03.2020, 15:30, Новости дня

Французские военные, участвующие в международной коалиции во главе с США, покинули Ирак, сообщил пресс-секретарь командующего иракской армии генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф.

«Французские войска покинули территорию Ирака и эвакуировали авиабазу международной коалиции», – сказал Халаф, передает ТАСС со ссылкой на Иракское агентство новостей.

Ранее в марте американские силы, дислоцированные на территории Ирака, передали иракской армии военную базу «Аль-Каим», которая использовалась войсками международной антитеррористической коалиции.