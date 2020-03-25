Мишустин призвал научиться производить собственные электронные компоненты
25.03.2020, 15:30, Новости дня
Премьер РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии электронной промышленности заявил, что необходимо научиться производить собственные электронные компоненты, максимально локализовав производственную цепочку.
«Чтобы не отстать, преодолеть зависимость от импорта, надо научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку на территории нашей страны», – передает слова Мишустина РИА «Новости».
Он отметил, что от системы госуправления и банковского сектора зависят многие другие отрасли – от медицины до освоения космоса.
«Здесь мы можем рассчитывать только на собственные разработки», – сказал премьер.
Мишустин указал, что в ближайшие пять лет необходимо нарастить инвестиции в электронную промышленность, передает ТАСС.
По его словам, предусмотренных на финансирование электронной промышленности в 2020-2024 годах 266 млрд рублей недостаточно.
«Это обеспечит разработку и производство электронной компонентной базы, ускоренный переход к производству микросхем из новых материалов, а также развитие дизайн-центров и центров компетенций по выпуску технологического оборудования, которые нужны, чтобы уйти от существующей зависимости от импортных средств производства», – сказал Мишустин.
Он добавил, что в условиях коронавируса правительство должно реагировать не только на текущую ситуацию, но и заниматься долгосрочным планированием.
«В последнее время наши основные темы касаются борьбы с распространением коронавируса и преодоления этого негативного влияния на экономику, на нашу жизнь. Но, конечно, правительство должно не только реагировать на текущую ситуацию, но и заниматься долгосрочным планированием», – сказал он.
В феврале в Минпромторге заявили, что возможный дефицит китайских компонентов для радиоэлектроники из-за ситуации с распространением коронавируса не приведет к остановке электронной промышленности в России.
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