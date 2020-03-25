Мишустин призвал научиться производить собственные электронные компоненты

25.03.2020, 15:30, Новости дня

Премьер РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии электронной промышленности заявил, что необходимо научиться производить собственные электронные компоненты, максимально локализовав производственную цепочку.

«Чтобы не отстать, преодолеть зависимость от импорта, надо научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку на территории нашей страны», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

Он отметил, что от системы госуправления и банковского сектора зависят многие другие отрасли – от медицины до освоения космоса.

«Здесь мы можем рассчитывать только на собственные разработки», – сказал премьер.

Мишустин указал, что в ближайшие пять лет необходимо нарастить инвестиции в электронную промышленность, передает ТАСС.

По его словам, предусмотренных на финансирование электронной промышленности в 2020-2024 годах 266 млрд рублей недостаточно.

«Это обеспечит разработку и производство электронной компонентной базы, ускоренный переход к производству микросхем из новых материалов, а также развитие дизайн-центров и центров компетенций по выпуску технологического оборудования, которые нужны, чтобы уйти от существующей зависимости от импортных средств производства», – сказал Мишустин.

Он добавил, что в условиях коронавируса правительство должно реагировать не только на текущую ситуацию, но и заниматься долгосрочным планированием.

«В последнее время наши основные темы касаются борьбы с распространением коронавируса и преодоления этого негативного влияния на экономику, на нашу жизнь. Но, конечно, правительство должно не только реагировать на текущую ситуацию, но и заниматься долгосрочным планированием», – сказал он.

В феврале в Минпромторге заявили, что возможный дефицит китайских компонентов для радиоэлектроники из-за ситуации с распространением коронавируса не приведет к остановке электронной промышленности в России.